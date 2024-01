Justin Timberlake yllättää uudella musiikilla – teki albumiaan varten sata kappaletta

Artisti Justin Timberlake, 42, kertoi Apple Music 1 -radiokanavan haastattelussa, että hän äänitti sata kappaletta kuudessa vuodessa uutta albumiaan Everything I Thought It Was varten. Albumille niistä päätyi 18 kappaletta, joten rajaaminen vei aikaa.

Timberlake pitää uutta albumiaan parhaana, jonka hän on koskaan tehnyt. Siltä julkaistiin 25. tammikuuta single nimeltään Selfish, joka on raaka ja rehellinen kuvaus hänestä taiteilijana ja ihmisenä. Koko albumi julkaistaan 15. maaliskuuta.

Selfish-kappaleen musiikkivideon voit katsoa alta.

Viimeksi artisti on julkaissut uutta musiikkia vuonna 2018, kun Man in the Woods -albumi näki päivänvalon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Timberlake nousi parrasvaloihin alun perin NSync-poikabändin jäsenenä. Yhtye oli toiminnassa vuosina 1995–2002. Timberlake julkaisi ensimmäisen Justified-sooloalbuminsa vuonna 2002.

Uransa aikana laulaja on myynyt yli 54 miljoonaa albumia ja 63 miljoonaa singleä maailmanlaajuisesti sekä 70 miljoonaa levyä NSync-yhtyeen kanssa.

Timberlake on saanut uransa aikana 10 Grammy-palkintoa ja jopa 39 Grammy-ehdokkuutta. Hän voittanut neljä Emmy-palkintoa ikimuistoisista rooleistaan Saturday Night Live -ohjelmassa. Elokuvapuolella Timberlake on antanut äänensä DreamWorksin animoituihin Trolls-elokuviin, joista uusin Band Together sai ensi-iltansa syksyllä 2023.