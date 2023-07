Jussi Halla-aho tiedottaa "ajankohtaisista kysymyksistä" perjantaina

Tähän mennessä ainoa eduskuntapuolue, joka on tehnyt päätöksen presidenttiehdokkaastaan, on Liike Nyt, jonka ehdokas on puheenjohtaja Harry Harkimo. Vihreät tukee entistä ulkoministeri Pekka Haavistoa, joka pyrkii ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksen kautta ja keskustan lukuisten piirien tuella ehdokkuutta tavoittelee Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Keskustan odotetaan antavan tukensa Rehnille ylimääräisessä puoluekokouksessaan syyskuussa.