Jürgen Kloppilta suora linjaus tulevaisuudestaan

Liigakauden 18 pelistään vain kahdeksan voittanut ja kuusi hävinnyt Liverpool on sarjassa vasta yhdeksäntenä. Eroa nelossijaan eli Mestarien liigaan vievälle paikalle on jo 10 pistettä.

– Sehän ehkä merkitsee sitä, että muuta on muutettava tulevaisuudessa. Kesällä tai jotain, mutta ei nyt. Minulla on aikaa miettiä sitä, ja nyt meidän on pelattava parempaa jalkapalloa.