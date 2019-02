Junaliikenteessä poikkeuksia myös viikonloppuna – lumi ja jää ovat vaurioittaneet kalustoa

Suurin osa kaukoliikenteestä, 97 prosenttia, liikennöidään kuitenkin normaalisti. VR sanoo, että korvatut junavuorot ovat sellaisia, joissa on tyypillisesti vähän matkustajia. Matkantekijöitä opastetaan varautumaan kalustomuutoksiin ja myöhästelyyn.

Lauhtuminen tuo vesisateita

Tänään Suomen yli itään on kulkenut lumisadealue, ja sää on lauhtunut maan pohjoisosia lukuun ottamatta. Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina luvassa on toinen sadealue ja viikonloppuna perässä tulee vähintään yksi ja ehkä jopa kaksi sadealuetta lisää. Samalla lämpötilat lauhtuvat myös pohjoisessa.