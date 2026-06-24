Saksassa häiriö vaikutti junaliikenteeseen tiistai-iltana koko maassa.
Saksassa junaliikenne on jatkumassa teknisen vian jälkeen. Asiasta kertoo Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahn, jonka mukaan junaliikennettä vaivannut vika on saatu ratkaistua.
Deutsche Bahnin mukaan junaliikenteen palaaminen normaaliksi voi kestää jonkin aikaa ja liikenteessä voi ilmetä yhä häiriöitä.
Junaliikennettä pysäytettiin tiistai-iltana raideliikenteen radiojärjestelmässä havaitun häiriön vuoksi. Deutsche Bahnin mukaan häiriö vaikutti junaliikenteeseen koko maassa.