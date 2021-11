"Julma ja barbaarinen" – elävän härän sarvet sytytettiin tuleen kiistanalaisessa perinnejuhlassa Espanjassa

Tapahtumaa kritisoitu vuosien ajan

Useat eläinoikeusjärjestöt ovat yrittäneet lakkauttaa festivaalin, sillä heidän mukaansa se on julma ja barbaarinen.

– Eläin on ollut häkissä useita tunteja. Se ei voi liikkua siellä, joten se on stressaantunut, sanoo eläinsuojelujärjestö AnimaNaturalisin koordinaattori Jaime Posada.

– Sen jälkeen he avaavat häkin ja sitovat härän pylvääseen, jossa he laittavat kaksi tulipalloa silmien lähelle. Kuvittele kuka tahansa ihminen, jolla on tulipallot, joita hän ei voi poistaa, jatkaa Posada.