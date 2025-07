Julien Alfred täräytti hirmujuoksun – sama aika kahden saksalaislegendan kanssa

Julien Alfred juoksi 200 metrillä maailman kauden kärkiajan 21,71 Lontoon Timanttiliigassa.

Saintlucialainen otti kaarteen varmasti muiden juoksijoiden tahtiin, mutta loppusuoralla hän paineli vastustamattomasti muulta joukolta karkuun.

Katso Alfredin hirmujuoksu jutun ylälaidan videolta.

Alfredin aika alittaa kauden tähänastisen tilastokärjen 11 sadasosalla. Noteeraus on myös Lontoon Timanttiliigan ennätys.

Alfred on aikaisemmin juossut 200 metriä 21,86, joten Lontoon juoksu alittaa hänen edellisen ennätyksensä peräti 15 sadasosalla. Maailman kaikkien aikojen listalla viime vuoden olympiavoittajan upea juoksu nousee jaetulle yhdeksännelle sijalle. Samalla ajalla maailman kaikkien aikojen tilastossa sijaa yhdeksän jakavat kakais legendaarista saksalaisjuoksijaa: Heike Drechsler ja Marita Koch. Koch on edelleen hallitseva 400 metrin ME-nainen. Drechsler puolestaan on pituushypyn moninkertainen arvokisavoittaja.

Sainlucialainen on painellut tällä kaudella myös sata metriä omaan ennätykseensä 10,72.