Jukurit-taituri käytti isoveljensä kikkaa ratkaisumaalissa ja hehkutti joukkueensa ryöstöretkeä: "Ei tarvitse tehdä yhtään enempää"

Jukurit on lokakuussa alkaneen nousukautensa aikana noussut kamppailemaan suorasta pudotuspelipaikasta. Tiistain voitto nosti 69 pistettä 40 ottelusta keränneen joukkueen sarjassa neljänneksi ohi Tapparan.

Räty avasi maalin taustoja ottelun jälkeen C Moren haastattelussa.

– Olemme paljon puhuneet kuvioista. Olen monesti tehnyt sellaisen 180 asteen pyörähdyksen. Puhuttiin, että nyt voisi jättää sen tekemättä ja katsoa suoraan syöttöä Palmulle tai omaa nousua. Isoveli Aku (Kärppien Aku Räty ) on tehnyt tuota muinoin hyvin. Siitä olen ottanut mallia.

– Oikein hyvä ryöstöretki, 1–0-vierasvoitto, mikä sen parempaa. Sitä me lähdettiin hakemaan, Räty sanoi.

– Tosi paljon kehittynyt tällä kaudella. Näkee treeneistä asti, miten hyvä hän on. En ole varmaan yhtään kiekkoa saanut treeneissä hänen selän taakse, Räty sanoi.

– Se tuo rauhaa, kun tietää, että vaikka välillä joku kiekko pomppii ja vastustaja saa paikan, Salkku on siellä. Pitää olla melko hyvä paikka, että on edes mahdollisuutta mennä maaliin.

Sportin tilanne SM-liigassa on synkkä. Alkukaudesta loistanut joukkue on valahtanut sijalle 12. Alempaan pudotuspeliviivaan on matkaa kahdeksan pistettä.