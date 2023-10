Jukka Jalosella selvä näkemys TPS:n rajusta kyykkäyksestä: "Tuli turpaan, niin yhtäkkiä paniikki"

Alkukaudella säväyttänyt TPS on valahtunut runkosarjassa pistekeskiarvolla mitattuna sijalle 10. Joukkueen otteet ovat tuloksen osalta muuttuneet dramaattisesti. Päävalmentaja Tommi Miettisen mukaan matka on kesken, ja alhoon on otettu kiinni tiukkaan sävyyn. MTV Urheilun kiekkoasiantuntijalla, Leijonien päävalmentajalla Jukka Jalosella on selvä näkemys siitä, mitkä asiat ovat TPS:n kyykkäyksen takana.