Juhani Merimaan yliopisto-opinnot olisivat voineet viedä musiikkialan sijaan aivan muille urille

Juhani Merimaa opiskeli aikoikaan yliopistossa matematiikkaa sekä luonnontieteitä, mutta musiikki vei mennessään.

Musiikkialan vaikuttaja ja Tavastia-klubin toimitusjohtajana vuoteen 2023 asti toiminut Juhani Merimaa, 77, vieraili Huomenta Suomessa sunnuntaina 26. tammikuuta kertaamassa vuosikymmenten mittaista merkittävää uraansa suomalaisen musiikin saralla. Merimaa palkittiin hiljan kansainvälisessä European Festival Awardsissa arvostetulla elämäntyöpalkinnolla.

Aina ei kuitenkaan ollut selvää, että Merimaa päätyisi musiikkialalle. Alkujaan hän oli suuntaamassa aivan toiselle uralle ja opiskeli matematiikkaa sekä luonnontieteitä.

– Joskus on kysytty, että mitä hyötyä niistä opinnoista on ollut, niin ei ainakaan mitään merkittävää haittaakaan. Kaikki opiskelu on hyödyllistä. Yliopisto-opiskelu, päinvastoin kuin monet muut ehkä lääkäriä ja juristia lukuun ottamatta, se ei ole mikään ammattitutkinto johonkin ammattiin. Ja minusta onkin hyvä niin, että yliopistosta voi valmistua monenlaiseen tehtävään – jopa rock-klubin pitäjäksi, Merimaa pohti haastattelussa.

– Mutta sillä tavalla, että tekee työtä, mistä itse pitää, pystyy sille antamaan jotain. Et sinä myöskään opiskelun jälkeen ole valmis, vaan sinun pitää koko ajan opiskella lisää, antaa valmiudet ottaa vastaan uutta tietoa enemmän ja oppia asioita.

Merimaan mukaan oppiminen jatkuu loppuun asti myös työelämässä, jossa on aina oltava valmis kehittymään ja oppimaan uutta.

Taustalla pysytteleminen on Merimaalle ollut hänen kertomansa mukaan mieluisaa, ja hän naureskeli olleensa itse "lahjaton" musiikin tekemisen saralla. Hänellä itsellään ei ole siis ollut hinkua päästä lavalle.

Uransa aikana Merimaa on päässyt seuraamaan läheltä monien legendaaristen suomalaisten artistien ja bändien taivalta. Monet ovat tehneet häneen erityisen vaikutuksen.

– Sanotaan nyt vaikka Ville Valo, ja tuossa olivat nuo Eputkin (Eppu Normaali), jotka ovat siitä ihan ensimmäisestä punk-vaiheestaan lähtien käyneet Tavastialla. On tällaisia tiettyjä uran kaaria pystynyt seuraamaan. En tiedä, olenko pystynyt mitään antamaan heidän taiteelliseen työhönsä, mutta kuitenkin ehkä tarjoamaan esiintymispaikkaa ja sitä kautta pystynyt keskustelemaan heidän kanssaan. Se on ollut hyvin antavaa minulle.