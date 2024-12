Tuomariratkaisu kuumensi Juhamatti Yli-Junnilan – SaiPan NHL-konkarille Liiga-uran avausosuma upealla kudilla

Syvään kriisiin jääkiekon SM-liigassa vajonnut Pelicans sai loistavan alun ottelussa sarjakärki SaiPaa vastaan. SaiPan NHL-vahvistus Mark Pysyk kuittasi upealla rystykudilla.

Sarjataulukon häntäsijoille jumittunut Pelicans julkaisi alkuviikosta sosiaalisessa mediassa poikkeuksellisen videon, jolla päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine ruotivat joukkueen tilannetta.

– Faktat on käyty läpi ja tämänhetkinen toiminnan taso ei riitä. Toivottavasti jokainen ymmärtää olla pettynyt siihen, mitä se on tähän asti ollut. Tästä päivästä alkaen homma tulee muuttumaan. Puheet on nyt pidetty. Nyt on aika alkaa toimimaan Yli-Junnila julisti videolla.

Keskiviikon SaiPa-ottelun alussa puheet muuttuivat teoiksi, kun Pelicans iski avauserässä johtoon ylivoimalla. Wyatt Kalynuk laukoi viivasta, ja maskissa ollut Michael Hutchinson jäi vaille mahdollisuuksia.

Iloa kesti kuitenkin vain reilut kuusi minuuttia. SaiPan ylivoima oli tullut tovia aiemmin, kun joukkueeseen kesken kauden tullut NHL-konkari Mark Pysyk nousi maalille ja tuikkasi tarkalla rystylaukauksella kiekon ohi Patrik Bartosakin. Maali oli Pysykin ensimmäinen SM-liigassa.

Voit katsoa maalin pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Tilannetta edelsi ottelun tuomariston erikoinen jäähyvihellys, kun Pelicansin Jimi Junkkari lähetettiin jäähyaitioon, vaikka SaiPan Mikko Petman näytti kaatuvan omia aikojaan.

Juhamatti Yli-Junnila antoi tilanteesta tuomaristolle tuiman palautteen.

Voit katsoa tilanteen alla olevalta videolta.

0:54