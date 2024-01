Juhamatti Aaltonen löysi uuden seuran

Aaltosen sopimukseen kuuluu koeaika, mikä kattaa viikolle kuusi saakka. Kontrahtiin on merkattu optio jatkosta.

– Juhamatti on taitava pelaaja ja hän on johtajatyyppi, joka on nähnyt maailmaa ja joka tietää, että miten hän pystyy auttamaan joukkuetta, Esbjerg Energyn kanadalaispäävalmentaja Jason Jaspers totesi seuran sivuilla.