Juha Metsola jätetty penkille Tapparassa – Grönborg avasi maalivahtitilannetta

Tapparan maalivahtitilanne on mielenkiintoinen. Siirtorajalla seuraan hypännyt Filip Lindberg on kaappaamassa ykkösvahdin tontin Juha Metsolalta. Päävalmentaja Rikard Grönborg kommentoi asetelmaa tiistaina voitokkaan HPK-pelin jälkeen.

Tappara otti toisen peräkkäisen vihreän täppänsä tiistaina, kun viiden ottelun voittoputkessa Tampereelle matkannut HPK taipui 3–1.

Päävalmentaja Rikard Grönborg valitsi illan otteluun maalinsuulle Filip Lindbergin, joka siirtyi Kirvesrintoihin loppukauden lainalle siirtorajan viimeisenä päivänä helmikuu puolivälissä.

Lindberg aloitti jo kolmannen peräkkäisen ottelun Tapparan maalilla. Ykköskassariksi alun perin pestattu Juha Metsola nautti aiemmin selvää kärkivastuuta. Nyt hän on avannut luukkua siis jo useampana iltana.

Tapparan pääkäskijältä Grönborgilta kysyttiin pelin jälkeen, miten hän kommentoi joukkueen tämänhetkistä maalivahtitilannetta.

– Meillä on nyt kilpailutilanne maalivahtiosastolla. Filip on pelannut tosi varmasti. Olemme hyvin tyytyväisiä, miten hän on antanut meille mahdollisuuden voittaa. Siitä maalivahtipelissä on kysymys, ja sen mahdollisuuden hän on meille antanut, Grönborg kehui uutta suojattiaan.

Linderg ei ainakaan heikentänyt asemiaan tiistaina. Hän torjui 97,22-prosenttisesti ja pysäytti 35 laukausta.