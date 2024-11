Rikard Grönborgilta kova lausunto – Tapparassa yllättävä sensaatiotarina viritteillä

Kohonen jakaa maalivahtien nollapelitilaston kärkipaikan Lukon John Lethemonin kanssa. Voittoprosenttitilastossa hän on ylivoimainen ykkönen 87,5 prosentilla, sillä kahdeksasta ottelusta on seitsemän voittoa.

– Kausi on alussa, eikä tilastoja katsella. Mennään päivä ja treeni kerrallaan. Hyvä on ollut pelata, kun joukkue on puolustanut niin hyvin, Kohonen vakuutteli.