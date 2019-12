Journalisti-lehden päätoimittajan juhlapuvussa on hirttoköysi – "Se muistuttaa siitä, mitä isossa osassa maailmaa tapahtuu sananvapauttaan käyttäville ihmisille"

Vaikka sananvapaustilanne on Suomessa maailman mittakaavassa varsin hyvä, sitä pitää silti vaalia, Pettersson sanoo.

Linnan juhliin kutsuttu Pettersson sanoo, että yhteiskunnallisen keskustelun ja demokratian peruskivi on vapaa, hyvin toimiva, moniääninen ja monipuolinen media.

– Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on tarpeeksi toimittajia ja tarpeeksi erilaisista näkökulmista kirjoittavia ja ohjelmia tekeviä tiedotusvälineitä. Tähän liittyy tietenkin vielä se, että toimittajat saavat työrauhan eli he voivat työskennellä riippumattomina ja rauhassa, hän sanoo.

Sananvapaus myös oikeutta vastaanottaa tietoa

Pettersson näkee, että Suomessa yhteiskunnallisen keskustelun hyvä puoli on se, että se on vapaata ja Suomessa on lain takaama sananvapaus. Hän huomauttaa, että sanavapaus ei tarkoita ainoastaan oikeutta sanoa vaan myös oikeutta vastaanottaa tietoa.