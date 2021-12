Joulupukkikin arvostaa jatkuvaa nelivetoa – tallissa melkoisia menijöitä: "Helppoja ajaa, kunhan tottuu"

Minkälaisia kulkuneuvoja Joulupukin tallista löytyy?

– Onhan siellä tietysti monenlaisia. Nuoria ja ärhäköitä sekä varttuneita ja rauhallisia, Pukki luettelee.

Joukossa on pukin mukaan myös hieman harvinaisempi menopeli.

– No, kyllähän Petteri on aikamoinen harvinaisuus. Niin kuin pienet lapsetkin tietävät, Petterillä on tuo lentotaito sellainen taianomainen erikoisominaisuus. Ja tietysti yksi Petterin vahvuus on toisten neuvominen ja kouluttaminen, maailman tunnetuin kuuraparta kehaisee luottokumppaniaan.

Erityisominaisuuksistaan huolimatta Petteri ei kuitenkaan ole pukin ykkösvalinta aivan joka kerta.

– Jos ei ole hoppua mihinkään, saatan hyvin ottaa tallista verkkaisemman Seniorin, jonka kanssa on mukava taittaa matkaa ja katsella maisemia. Pilkkireissuilla Seniori on myöskin mainio kaveri.

"Hiilijalanjälki on hyvällä mallilla"

Porojen ajo-ominaisuuksiin pätee jokseenkin samat lainalaisuudet kuin autoihinkin. Kestävyys ja helppous ovat arvostettuja ominaisuuksia.

– Kyllähän ne ovat sitkeitä peruskoneita. Sitkeä ja kestävä luonne ovat hyviä perusominaisuuksia. Helppoja ajaa, kunhan tottuu – siis lähinnä, kun poro tottuu ohjastajaan. Väkisin ei kannata yrittää, poro kyllä kertoo, missä rajat kulkee.

– Kaikissa malleissa on jatkuva neliveto, joka on oiva ominaisuus pohjoisen joskus vaikeissa olosuhteissa. Liikkeellelähtö on melko reipasta kovallakin pakkasella, Joulupukki perustelee.

Entä kuinka taloudellista poron ylläpito on? Onko Korvatunturilla harkittu hybridi- tai täyssähköporoihin siirtymistä?

– Kyllähän porot ovat kokonaistaloudellisia. Näin joulusesongin aikaan Lapissa vierailevat turistitkin tykkäävät kovasti. Melutaso on aivan nollassa, kulutus on kohtuullinen ja hiilijalanjälki on hyvällä mallilla. Ei ole mietitty vaihtoja.

Joulupukin mukaan autonomiset eli itseään ajavat menopelit ovat tulleet tutuiksi myös Korvatunturilla. Pukki kertoo porojen nimittäin menevän välillä omia teitään.

