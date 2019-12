Joululaulutilaisuuteen osallistuneet lappeenrantalaiset hätkähtivät, kun pappi alkoi puhua maailmanlopusta vuonna 2040 – Piispa: "Ainakin kyseinen puhe on ollut tehokas"

"Aihetta sopii kirkossa käsitellä"

Piispa Häkkinen sanoo, että yleisesti ottaen maailmanloppu on sopiva aihe kirkkoon.

– En tiedä nyt aivan tarkkaan, miten kyseisessä puheessa kysymys maailmanlopusta on nivoutunut kauneimpiin joululauluihin ja joulun sanomaan. Oppi lopun ajoista kuuluu kuitenkin kristilliseen uskoon, eli sinänsä aihetta sopii kirkossa käsitellä, Häkkinen sanoo.

Hänen mukaansa on positiivinen asia, että aiheesta keskustellaan sekä kirkossa että sen ulkopuolella.

– Ainakin kyseinen puhe on ollut tehokas, kun se on herättänyt julkistakin keskustelua. Maailman tulevaisuuteen liittyvät asiat ovat monella tavalla ihmisten mielissä. Jos papin puhe saa ihmiset ajattelemaan tulevaisuutta ja toivomaan parempaa, on se silloin tärkeä aihe puhua.