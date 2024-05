Jos tapaat tämän naisen, soita 112

Poliisi tiedottaa, että 77-vuotias Pirjo Hakala on kadonnut Sastamalan Suodenniemellä. Naista on etsinyt laajasti eri puolilta Suodenniemen aluetta muun muassa vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Poliisin johdolla alueella on tehty keskiviikkoyöstä eiliseen iltapäivään asti kohdetarkastuksia ja maastoetsintöjä. Etsinnät ovat olleet toistaiseksi tuloksettomia.