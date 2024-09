Jos lapsen äiti uhkaa erossa "ottaa yksinhuoltajuuden", voiko niin todella tapahtua?

Yleensä eron jälkeinen lähtötilanne on yhteishuoltajuus.

– Huoltajuuttahan on hyvin vaikea muuttaa tai haastaa, Nuutinen sanoo.

– Miehellä usein ensipuhelussa on huolena, jos on paha riitatilanne, ex-puoliso on voinut uhata tällä: minä otan yksinhuoltajuuden. Tilanne ei onneksi ole ihan näin suoraviivainen, Nuutinen sanoo.