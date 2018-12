"Jos jätät sormet väliin, työpäivä loppuu siihen" – poliisin uudet panssariautot painivat niin raskaassa sarjassa, että ovikin tarvitsee erityistuet

Roimu kertoo, että erikoissuojauksesta huolimatta auto on melko pelkistetty.

– Siinä on perustekniikka jota auton liikuttamiseen tarvitaan, ja päälle pikkuisen poliisin tarvikkeita: radio, hälytyslaitteet, ajoneuvotietokone.

Panssaroitu ovi tarvitsee erityistukea

Raskaan luotisuojauksen takia autossa on erityisratkaisuja tavallisiin poliisin ajoneuvoihin verrattuna.

Esimerkiksi sen ovi on erittäin raskas ja se on tuettu tukitapeilla, jotka liikkuvat auton rungosta oviin erityisen vivun avustuksella.

– Vaikka tämä on terästä, se on maastoajoneuvo, jossa on joustava kori, joka vääntyilee. Jos tukia ei olisi, oven valtava paino olisi lukon ja saranoiden varassa.