Jopa 20 miljoonan asukkaan Lagosiin ulkonaliikkumiskielto

Lagos on Nigerian suurin kaupunki. Sillä on esikaupungit mukaan lukien jopa 20 miljoonaa asukasta. Abujassa asukkaita on reilut kaksi miljoonaa.

Nigeriassa on tähän mennessä varmistettu 97 koronavirustartuntaa. Yksi ihminen on kuollut. Todellinen luku on todennäköisesti suurempi, sillä testaaminen on ollut vähäistä.