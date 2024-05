Joonatan, 12, nappasi koskesta jättitoutaimen – syötiin paistettuna

Toutain pähkinänkuoressaan Toutain eli Aspius aspius on keskimäärin 40–75 senttiä pitkä ja 1–3 kiloa painava särkikala.

Suurin Suomessa saatu toutain painoi 7,31 kiloa.

Toutain on särkikaloista nopeakasvuisimpia ja näin ollen usein varsin kookas.

Toutain on virtaviivainen petokala, jonka yleisolemus tuo mieleen lohikalat.

Pienenä toutain on hopeakylkinen ja tummaselkäinen. Kookkaammat yksilöt saavat isojen särkikalojen tapaan kullankeltaista vivahdetta poskiinsa ja kylkiinsä. Vatsanpuolen evissä on punerrusta. Pyrstö- ja selkäevä ovat siniharmaat.

Toutaimet tulevat sukukypsiksi vasta melko vanhoina ja kookkaina, yli kilon painoisina.

Ne vaeltavat toukokuussa jäiden lähdettyä kutemaan voimakkaasti virtaaviin vuolteisiin ja koskiin.

Ravintona toutain käyttää pieniä kaloja kuten salakkaa, kuoretta ja särkeä.

Luonnonvaraisena toutain elää Suomessa ainakin Kokemäenjoen vesistössä sekä Kymijoessa ja Vuoksessa.

Laji oli meiltä jo häviämässä, mutta kannat on saatu elpymään viljelyn avulla 80-luvulta alkaen.

Lajia on myös istutettu moniin uusiin Etelä- ja Järvi-Suomen suuriin järviin ja reittivesiin.

Suomenlahdessakin toutainta esiintyy jokien suilla.

Toutain on uhanalaisuusasteikolla silmälläpidettävä.

Toutain on Pirkanmaan maakuntakala. Lähde: Luontoportti