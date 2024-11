Temppupotkulautailu koukuttaa monipuolisuudellaan – toimittaja ylitti itsensä rampilla

Tähän on viime vuosien aikana tullut kuitenkin suuri muutos. Lajin parista löytyy Suomessakin ammattilaisia ja kisoja käydään aina MM-tasolla saakka.

– Scoottaus on temppuilua potkulaudalla. Se voi olla kaverin kanssa hengailua ja hauskanpitoa tai sitten ihan huippu-urheilua, kuvailee ammattiscoottaaja Oiva Lehtonen.

Monituhatpäinen harrastajakunta

Siinä missä skeittaamisessa, rullalautailussa, on totuttu näkemään myös varttuneempaa väkeä, sama ilmiö tulee scoottauksessa perässä.

Harrastajakunta on luonnollisesti melko nuorta, sillä laji on saanut alkunsa vasta 2000-luvulla. Vaikka vanhempia harrastajia ei vielä kovin paljoa lajin parista löydy, mistään harvinaisesta lajista ei kuitenkaan voida puhua.

– Arvioiden mukaan on noin 60 000 – 80 000 harrastajaa. Scoottaus on matalan kynnyksen laji, siksi harrastajia on paljon.