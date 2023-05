Joku vuotaa Teslan salaisuuksia: Yhtiöllä epäilyttävä sisäinen ohjeistus ongelmien hoitamiseen

Tesla on joutunut jälleen tiukan paikan eteen ilmiantajan vuodettua tuhansia autovalmistajan tiedostoja saksalaislehdelle. Dokumenttien mukaan ongelmat yhtiön Autopilot-ajoavustimessa saattavat olla suurempia kuin julkisuuteen on kerrottu. Äkillisiin jarrutuksiin ja kiihdytyksiin liittyvistä ongelmista on vuodettujen tiedostojen mukaan ohjeistettu kommunikoimaan asiakkaille vain suullisesti.