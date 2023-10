Jokerit hankki lainapelaajan Jukureista

21-vuotias puolustaja on pelannut tällä kaudella vain yhden ottelun Jukureiden U20-joukkueessa. Jokereissa Häkkilää kaavaillaan kiekolliseen rooliin.

– Häkkilä on taitava kiekollinen puolustaja, josta on vahvuuksiensa kautta varmasti paljon apua joukkueellemme. Hän sopii ryhmään erinomaisesti myös ahkeruutensa ja työmääränsä puolesta, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kertoo tiedotteessa.

Häkkilä on pelannut SM-liigassa yhteensä 54 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt 15. Mestiksessä Häkkilä on pelannut 19 runkosarjaottelua (0+7) ja 17 pudotuspeliottelua (2+11).