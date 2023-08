Jokerit-dokumenttisarja sukeltaa rakastetun ja vihatun seuran kulisseihin – tätä on luvassa

C More -alkuperäissarja Jokerit avaa jääkiekkoseuran värikkään historian vaiheita pikkuseura Töölön Vesasta Helsingin Jokereihin sekä Nordikselta ja Pasilasta Moskovaan. Neliosaisessa dokumentissa ääneen pääsee suuri joukkue jääkiekkovaikuttajia, entisiä pelaajia sekä uskollisia faneja. Sarja saa ensiesityksensä C More -suoratoistopalvelussa 5. syyskuuta, ja MTV3-kanavalla se esitetään 10. syyskuuta alkaen.