Jokasyksyiset rengasratsiat alkaneet Helsingistä: Sakkoja ehditty jo raapustella

Valtakunnallisten ratsioiden tavoitteena on muistuttaa rengasturvallisuudesta syksyn sadekeleillä ja aktivoida autoilijat tarkkailemaan renkaidensa kuntoa. Lain minimivaatimus kesärenkaiden urasyvyydeksi on 1,6 millimetriä. Autonrengasliitto kuitenkin muistuttaa, että sadekelillä jo alle 4 millimetriä syvillä urilla ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.