Joka kolmatta toimittajaa on uhkailtu vuoden aikana Ruotsissa, raivo kohdistuu erityisesti naisiin – kirjailija Pascal Engman: "Viha kasvoi päivä päivältä"

Ruotsissa tehdyt tutkimukset paljastavat, että kaikista toimittajista joka kolmas on joutunut viimeisten 12 kuukauden aikana uhkailun kohteeksi. Raivo kohdistuu erityisesti naisiin.

– 70 prosenttia kaikista naispuolisista pääkirjoitustoimittajista on uhkailun kohteena ja kolmasosa heistä on uhkailujen vuoksi miettinyt työn vaihtamista.

Pascal Engmanin mukaan sosiaalisen median merkitys on muuttanut yhteiskuntaa.

Ei siis ihme, että Engmanin esikoisteoksen keskeinen paikka on toimitus. Vihapuhe ja väkivalta kulkevat käsi kädessä.

– Sosiaalinen media on yksi syyllinen. Vihapuhe on todella vaarallista. Tutkijat tietävät, että toisten epäinhimillistäminen on psykologinen puolustusmenetelmä, joka tekee myöhemmin helpommaksi hyökätä fyysisesti toisen kimppuun.