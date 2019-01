Johtava autolehti ennakoi kymmenen vuotta sitten, että tänään auto muistuttaisi myös parisuhdeillasta vaimon kanssa – ojaan meni, mutta vain osittain!

Johtava saksalainen autolehti ennakoi 1999, että tulevaisuus alkaa kymmenessä vuodessa ja viimeistään kahdenkymmenen vuoden päästä kaikki on toisin. Kuvitteellinen tarina perustui useisiin asiantuntijahaastatteluihin ja kun Saksasta on kyse, tarinan sankari on Mercedes-Benz.