Johnson & Johnsonin koronarokotteen käytöstä Suomessa linjataan EMA:n suosituksen jälkeen

Yhdysvalloissa on havaittu harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotteen antamisen jälkeen. Häiriöiden taudinkuva on samankaltainen kuin Astra Zenecan rokotteessa.

Johnson & Johnsonin rokotteen on Yhdysvalloissa saanut lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä. Heidän joukossaan on havaittu yhteensä 15 harvinaista hyytymishäiriötapausta, joista valtaosa on ollut alle 50-vuotiailla naisilla. Yhdysvalloissa rokotteen käyttö jatkuu myyntiluvan mukaisesti kaikille 18 vuotta täyttäneille.