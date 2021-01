Joensuussa kadonnutta Lotta Mäkistä, 26, etsitään edelleen – etenkin tämä alue Kontiolahdella kiinnostaa poliisia

Tuntomerkit: Mäkinen on noin 150 senttiä pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä on punaiset keskipitkät hiukset. Hänellä on silmälasit sekä nenäkoru. Mäkisellä on todennäköisesti yllään vaaleanruskea toppatakki. Tiedätkö jotain Lotta Mäkisen katoamiseen liittyen? Toimi näin: Havainnot ja vihjeet Lotta Mäkisen katoamiseen liittyen voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon puh: 0295 415 455 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.