Lotta Mäkinen on ollut kateissa tammikuusta saakka – nyt poliisi kaipaa havaintoja tietyltä alueelta

Viimeinen havainto Mäkisestä on poliisin mukaan Joensuusta Papinkadun S-marketista maanantailta 11. tammikuuta. Ennen kaupassa käyntiä Mäkinen poistui asunnoltaan Kalastajankadulta.

Poliisi kertoo saaneensa joitakin vihjeitä ja havaintoja katoamisesta ja tarkastaneensa ne. Joensuussa ja Joensuun lähistöllä on myös tehty maastoetsintöjä vihjeiden perusteella.

Lumien sulamisen jälkeen maastoetsintöjä on tarkoitus jatkaa uusien tarkastettavien havaintojen ja vihjeiden pohjalta.

Kuurna ja Paihola kiinnostavat

– Mäkisen katoamistapauksen yhteydessä on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voi päätellä Mäkisen olleen kiinnostuneen Kontiolahden Kuurnan–Paiholan alueesta. Poliisin tiedossa on, että Mäkinen on harrastanut luonnossa liikkumista, tiedotteessa kerrotaan.