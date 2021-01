26-vuotias Lotta kateissa Joensuussa – poliisi julkaisi kuvan

Mäkinen on poliisin tiedotteen mukaan poistunut asunnoltaan Kalastajankadulta maanantaina kello 10 ja 19 välillä. Sen jälkeen hänestä ei ole tehty havaintoja, ja niitä poliisi nyt pyytää.

Mäkinen on noin 150 senttiä pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä on punaiset keskipitkät hiukset. Hänellä silmälasit sekä nenäkoru. Mäkisellä on todennäköisesti yllään vaaleanruskea toppatakki.