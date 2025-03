Joel Harkimon Atlantin-purjehdus lähenee loppuaan: "Odotan innolla, että pääsen halaamaan maailman parasta vaimoani "

Joel Harkimo kertoo Instagramissa, että reissu on kasvattanut häntä sekä purjehtijana että ihmisenä.

Yli kuukauden päivät Atlantilla purjehtineen Joel Harkimon reissu lähenee loppuaan. Hän kertoo perjantaina 28. maaliskuuta jakamallaan Instagram-videolla, että purjehdusta on jäljellä enää kaksi päivää.

Harkimo kertoo purjehdusreissuun sekä sen loppumiseen liittyviä ajatuksiaan videolla.

– Ihan uskomatonta ajatella, että purjehdustani on enää kaksi päivää jäljellä. Olen kasvanut niin paljon sekä purjehtijana että ihmisenä. Tämä reissu on antanut minulle niin uskomattoman paljon, hän kertoo videolla näkyvässä tekstissä.

Harkimo kirjoittaa odottavansa jo kovasti, että pääsee tapaamaan läheisensä.

– Odotan innolla, että näen veljeni, joka tulee minua laiturille vastaan. Tai että pääsen halaamaan maailman parasta vaimoani Jannia.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Samaan aikaan Harkimo on kuitenkin kirjoittamansa mukaan haikeilla mielin siitä, että matka tulee päätökseensä.

– Koska minulla on semmoinen olo, että teen nyt jotain, mihin minut on luotu. En tule koskaan unohtamaan tätä reissua. Pala minua on nyt Atlantilla, hän kirjoittaa.

Harkimon taustajoukot kertoivat aiemmin tiedotteessa, että Harkimo starttasi Atlantin ylityksen Portugalin Cascaisista. Hän harjoittelee ensi vuonna alkavaan Golden Globe Race -purjehduskilpailuun.