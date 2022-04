Joel Armia osui Montrealille – ilmoitti IS:lle tilanteensa MM-kotikisojen suhteen

©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Armian kausi jatkuu MM-kotikisoissa?

Viime kaudella Stanley cupin finaalisarjan Tampa Bay Lightningille hävinneen Montrealin kuluva kausi on ollut pettymys. NHL:n kautta aikojen menestyksekkäimmän seuran kausi päättyy runkosarjaan.

– Kyllä kiinnostaa. Koputetaan nyt puuta, mutta olen terveenä, eivätkä sopimusasiat häiritse. Nyt on periaatteessa ensimmäinen kerta, kun on mahdollisuus mennä (MM-kisoihin), niin totta kai, Armia sanoi IS:lle.

Winnipegin unelma pudotuspeleistä on vielä hengissä. Joukkueella on kahdeksan ottelua runkosarjaa jäljellä, ja läntisessä konferenssissa viimeisellä pudotuspelipaikalla oleva Los Angeles Kings on vain viiden pisteen päässä.