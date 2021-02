Joe Ligon tuomittiin alaikäisenä taposta elinkautiseen vuonna 1953, vapautui nyt 83-vuotiaana – hylkäsi ehdonalaistarjouksen kaksi kertaa

Tiettävästi Yhdysvaltain vanhin ja pisimpään vankilassa istunut alaikäinen elinkautiseen tuomittu vanki on vapautunut Pennsylvaniassa, uutisoi uutiskanava CNN.

Hänen asianajajansa Bradley Bridgen mukaan rikos on nyt sovitettu.

– Lapsi, joka teki rikokset vuonna 1953, ei enää ole olemassa. Henkilö, joka pääsi vapaaksi vankilasta vuonna 2021, on 83-vuotias, kasvanut, muuttunut eikä ole uhka enää. Hän on maksanut yhteiskunnalle takaisin tekemistään vahingoista. On sopivaa, että hän saa viettää loppuelämänsä vapaudessa, Bridge kertoi.