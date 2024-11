Joe Bidenin lapsenlapsi kertoi ilouutisen

Naomi julkaisi kuvan, jossa näkyy hänen pyöristynyt raskausvatsansa. Hän on kiinnittänyt vatsaansa äänestystarran. Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

– (Me) äänestimme, hän kirjoittaa kuvan yhteydessä.

The Washington Postin mukaan tuleva lapsi on Joe Bidenin ensimmäinen lapsenlapsenlapsi. Lapsenlapsia Joe Bidenilla on yhteensä kuusi.