Bidenin syöpä diagnosoitiin toukokuussa.
Yhdysvaltojen entinen presidentti Joe Biden saa sädehoitoa eturauhassyöpäänsä, kertoo NBC News.
Biden sai syöpädiagnoosin toukokuussa vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun hänen presidenttikautensa oli päättynyt.
Bidenin syöpää hoidetaan sädehoidon lisäksi hormoonihoidoilla.
Marraskuussa 83 vuotta täyttävän Bidenin ihosta leikattiin syyskuussa syöpäsoluja.
Bidenin eturauhassyöpää on kuvailtu aggressiiviseksi, mutta todennäköisesti hoidettavissa olevaksi.
Joe Biden pyrki toisella presidenttikaudelle, mutta luopui käytännössä varmasti demokraattipuolueen ehdokkuudesta pian katastrofaaliseksi tulkitun vaaliväittelyesiintymisen jälkeen.
Demokraatit nimesivät Bidenin tilalle varapresidentti Kamala Harrisin, jonka poikkeuksellisen lyhyt vaalikampanja päättyi tappioon Donald Trumpille.