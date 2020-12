Jo yli 300 joutunut sairaalaan Intian mysteeritaudin vuoksi – aiheuttaa pahoinvointia ja silmien polttelua: Syynä ei ole korona, hyttyset eikä vesi

Tämänhetkisten tietojen mukaan yksi on menehtynyt Andhra Pradeshin osavaltiossa leviävään tautiin. Potilaat ovat Elurun kaupungista.

Noin 180 potilasta on jo päässyt kotiin ja sairaalassa olevien tila on vakaa. Royn mukaan menehtyneen potilaan sydän oli pysähtynyt, eikä kuolema välttämättä liity tautiin. India Today kertoo, että menehtynyt oli 45-vuotias mies.

India Todayn mukaan sunnuntain jälkeen paikallista aikaa sairaalaan on joutunut 76 ihmistä. Andhra Pradeshin terveysviranomaisten julkaiseman lausunnon mukaan verikokeissa ei näkynyt viitteitä hyttysten levittämistä virustaudeista.

Vettä epäiltiin

Elurun kaupungin vettä on tutkittu, koska potilaat ovat saaneet vetensä samasta lähteestä. Andhra Pradeshin terveysministerin mukaan tulokset ovat selvinneet, eikä vesikään ole taudin syy.

Royn mukaan myös ruokaa ja maitoa testataan parhaillaan. Osavaltioon on parhaillaan matkalla useita eri tutkijoita ja spesialisteja, jotka yrittävät selvittää taudin syytä.

Intia on jo ennestään pulassa koronan vuoksi. Andhra Pradesh on yksi pahiten kärsineistä alueista. Osavaltiossa on todettu yli 800 000 tartuntaa.