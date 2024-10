Jo kymmenet suomalaiset ovat langenneet tähän katalaan ansaan – näin huijaussoitto etenee

Näin huijauspuhelu etenee – Luottoyhtiöstä hei, oletko hakenut lainaa? – En ole. – Sinun nimissäsi on jätetty meille 5 000 euron lainahakemus. Onko sinulla tili pankissa X? – Kyllä, se on minun pankkini. – Hetkinen, yhdistän puhelun pankin X sulkupalveluun/petososastolle/turvapalveluun… – Pankin X turvahenkilö täällä, hei. Tiedoillasi on yritetty nostaa lainaa monen eri henkilön toimesta. Osa hakemuksista on hyväksytty. Nyt nuo lainahakemukset pitäisi saada suljettua, ja se onnistuu vain verkkopankkitunnuksilla. Sinulle on lähetetty tästä kirje aiemmin, eikö se ole saapunut perille? Anna verkkopankkitunnuksesi ja salasana, jotta saamme estettyä tämän toiminnan. Lähde: Poliisi.