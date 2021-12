Jesse Puljujärven kohtelu NHL:ssä hämmästytti – ”Minun on se sanottava”

– Minun on se sanottava, koska kaikki odottavat minun puhuvan. Puljujärvi on tasakentällisin vähintään neljänneksi tai viidenneksi paras hyökkääjä Oilersissa. He (Oilers) ovat hävinneet laukaukset 26–11, eikä hän (Puljujärvi) voi pelata vain kahdeksan minuuttia kahdessa erässä. Aika nostaa hänet takaisin kahteen kärkiketjuun, arvioi Nielson.