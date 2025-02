HS: Poliisi epäilee Jesse Markinin ravistelleen lastaan

Jesse Markin kertoo Helsingin Sanomille, millaisesta rikoksesta häntä epäillään.

Lokakuussa uutisoitiin, että muusikko Jesse Markinia epäillään vauvaikäisen lapsensa törkeästä pahoinpitelystä. Myös lapsen äiti on epäiltynä samoista teoista.

Markin kertoo nyt Helsingin Sanomille poliisin epäilevän, että vauvaa on ravisteltu. Markinin mukaan sekä hän että lapsen äiti kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

– Sitä he yrittivät tutkia useamman lääkärin avulla, että onko ravisteltu. He ovat päättäneet, että heidän mukaansa ravistelua on tapahtunut, Markin sanoo HS:lle.

Markin kommentoi rikosepäilyä lokakuussa Instagram-tilillään. Hän kertoi postauksessaan, että hänen vuonna 2024 syntyneellä lapsellaan alkoi ilmenemään terveyshuolia pian syntymän jälkeen ja että terveysongelmat johtivat sairaalahoitoon.

– Yllätykseksemme lääkärit ilmoittivat meille tilanteen viittaavan siihen, että meitä on mahdollisesti syytä epäillä rikoksesta. Lääkärit kertoivat, että heidän on ilmoitettava asiasta poliisille, hän kertoi tuolloin julkaisussaan.

Markinin HS:lle kertoman mukaan lapsella ei havaittu sairaalassa ulkoisia vammoja, kuten kaularangan vaurioita tai murtumia, mustelmia tai jälkiä ihossa. Markin ei kommentoi HS:lle tarkemmin vammojen laatua suojellakseen lapsen yksityisyyttä.

Markinin mukaan lapsen fyysinen vointi on tällä hetkellä hyvä. Lapsi on ollut viime syksyn sairaalakäynnistä saakka lastensuojelun kiireellisesti sijoittamana.

Tällä hetkellä vanhemmat saavat Markinin mukaan nähdä lastaan kerran viikossa valvotusti.

Pahoinpitelyepäilyn esitutkinta valmistui viime viikolla ja asia on nyt edennyt syyteharkintaan.