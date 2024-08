Lähde: Tästä syystä Ben Affleck viivyttelee avioerohakemuksen jättämistä

Jo keväästä asti on huhuttu, että laulaja Jennifer Lopez ja näyttelijä Ben Affleck ovat eroamassa. Sisäpiirilähteet väittivät viime viikolla Daily Mailille , että pariskunta on viimeistellyt avioeroasiakirjat, mutta niitä ei ole vielä toimitettu eteenpäin.

Page Sixin lähteen mukaan Lopez on "raivoissaan" ja "nöyryytetty" hänen ja Affleckin eron vuoksi. Samainen lähde väittää, että Affleck viivyttelee avioerohakemuksen jättämistä, jottei Lopez tuntisi itseään entistä nöyryytetymmäksi.

– (Affleck) on nöyryyttänyt häntä, koska (Lopez) teki ison numeron siitä, että (Affleck) on hänen elämänsä rakkaus. He viettivät juuri kaksia häitä kaksi vuotta sitten, lähde sanoi.