Jenni Vartiainen julkaisi harvinaisen kirjoituksen somessa: "Tuntui julkealta ja todella väärältä"

– Tässä ei ole kuitenkaan kyse minusta vaan myös paljon tärkeämmästä ja isommasta asiasta: Jokaisella ihmisellä on oikeus nauttia omasta kehostaan juuri sellaisena kuin se on. Meillä kellään ei ole oikeutta tehdä toisen ihmisen kehosta arviota sillä perusteella mitä näemme. Emme koskaan voi tietää mitä toinen käy läpi, joten vähintä mitä meidän tulee tehdä on kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä omaan kehoonsa ja ulkonäköönsä. Joskus myös kehut voivat loukata. Muistetaan siis olla lempeitä ympärillämme oleville ihmisille, kuten myös itsellemme.

– On tosi hyvä kaltaiselleni, että on joutunut luopumaan kontrollin tunteesta, mitä on aina hanakasti elämässään tottunut pitämään. Se on ollut ikään kuin kaiken järjestyksen ydin. On ihanaa, että sellaisestakin voi höllätä ja päästää semmoiseen terveelliseenkin kaaoksen makuun, niin elämä on hauskempaa, hän kuvailee.