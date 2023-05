Jemenin rannikolla vuosia lojuneen "kelluvan aikapommin" tyhjentäminen on alkamassa

Tankkeri on lojunut Punaisellamerellä rannikon tuntumassa vuosikausia kyydissään yli miljoona barrelia raakaöljyä. Ympäristöjärjestöt ovat kuvailleet tankkeria kelluvaksi aikapommiksi.

YK:n on määrä aloittaa tyhjennysprojektin valmistelut keskiviikkona. Jos kaikki menee suunnitellun aikataulun mukaisesti, kriittisimmät vaiheet tankkerin tyhjentämisessä on saatu päätökseen kesä-heinäkuun taitteessa.

Tyhjennyssuunnitelman mukaisesti YK on ostanut toisen öljytankkerin, Nautican, jonka on tarkoitus pumpata öljy pois vaurioituneesta FSO Safer -tankkerista. Pumppaus on määrä aloittaa kahden viikon kuluessa.