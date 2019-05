Jemen painii koleran ja nälänhädän keskellä – hallinto suhtautuu epäillen kapinnallisten ilmoitukseen vetäytyä

Huthien mukaan he ovat nyt täyttäneet velvoitteensa.

– Olemme panneet toimeen kaikki ensimmäisen vaiheen velvoitteet. YK:n on nyt saatava vastapuoli toteuttamaan omansa, sanoi huthien edustaja, prikaatikenraali Mohammed al-Qaderi Twitterissä.

Kaksi kolmannesta tarvitsee apua



YK valvoo vetäytymistä ja sen etenemisestä on tarkoitus raportoida mahdollisimman pian turvallisuusneuvostolle.

Sitten vuoden 2015 kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä. YK:n mukaan sota on saanut aikaan maailman pahimman humanitaarisen kriisin. Arvioiden mukaan yli 24 miljoonaa jemeniläistä eli yli kaksi kolmasosaa maan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa.