Mies runnoi pankkiautomaattia, pakeni poliisia ja hajotti auton ikkunankin Järvenpäässä viikonloppuna.
Poliisitiedotteessa kerrotaan tapahtumien saaneen alkunsa hätäkeskuksen kautta tulleesta tehtävästä Helsingintielle. Ilmoituksen mukaan mies oli hajottamassa Otto-automaattia.
Mies oli ehtinyt poistua kohteesta, mutta ajoi poliisipartiota vastaan Helsingintien ja Pohjoisväylän risteyksessä. Nähdessään partion epäilty lähti ajamaan pakoon kovaa vauhtia.
Hänen nopeudekseen mitattiin 120 kilometriä tunnissa kuudenkympin alueella. Kovin pitkään epäillyn matka ei jatkunut, koska liikenne oli runsasta ja molemmat kaistat tukossa.
Auto pysähtyi lähistöllä sijaitsevalle bussipysäkille. Siellä kuljettaja nousi ajoneuvosta. Poliisi käskytti miestä näyttämään kädet ja tämä jäi seisomaan ajoneuvon takaoven kohdalle.
Hetken päästä hän kuitenkin löi vielä kyynärpäällään vasemman takaoven ikkunan rikki.
Mies otettiin kiinni ja häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, vahingonteosta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.