Jättilovi Real Madridiin – maailman paras pelaaja jättää mahtiseuran

Ranskalaishyökkääjä Benzema siirtyi Real Madridiin Lyonista 21-vuotiaana vuonna 2009. Vyölle Los Blancosissa on kertynyt 647 peliä, joissa hän on tehnyt 353 maalia. Enemmän maaleja Realin paidassa on historian saatossa iskenyt vain Cristiano Ronaldo 450 kaapillaan.