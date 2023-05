Barcelona-tähti jättää seuran – keskustelut ökyliigan kanssa pitkällä

Busquets on kahdeksankertainen Espanjan mestari, seitsenkertainen Espanjan cupin voittaja ja seitsenkertainen Espanjan supercupin voittaja. Busquets on voittanut Mestarien liigan kolme kertaa. Barcelonassa voitettujen palkintojen lisäksi 34-vuotias Busquets on maailmanmestari ja Euroopan mestari Espanjan paidasta. Barcelona julkaisi Busquetsin kunniaksi komean videon.