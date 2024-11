Jätteenkäsittelylaitoksen tulipaloa sammutetaan toista päivää Tampereella

Tampereella Ruskon alueella sijaitsevalla jätteenkäsittelylaitoksella syttynyttä tulipaloa sammutetaan edelleen, kerrotaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Lähialueelle annettu vaaratiedote on yhä voimassa terveydelle vaarallisen savun vuoksi.



Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on hallinnassa. Laitos arvioi, että sammutustyöt jatkuvat pitkälle torstain puolelle.



– Kyse on hyvin tiiviistä energiajätteestä, johon vesi ei juuri imeydy. Siksi kasaa pitää penkoa ja levittää, joten sammutustyö on aika hidasta, päivystävä päällikkö Petteri Elijoki kertoi keskiviikkona.



Palo syttyi tiistaina aamuyöllä jätehuoltoyhtiö Remeon laitoksella olevassa energiajätekasassa. Tulipalo oli jo kolmas viikon sisään samalla laitoksella.



Elijoen mukaan ei ole tavatonta, että energiajätekasoissa syttyneitä paloja joudutaan sammuttamaan pitkään ja useita kertoja.



– Energiajäte käyttäytyy syttyessään hieman samalla tavalla kuin hakekasa. Kun se tiivistyy, siellä voi tapahtua itsesyttymisiä. Pienikin kipinä voi sytyttää palon uudelleen, Elijoki sanoi.



Hänen mukaansa tulipalon varsinaista syttymissyytä päästään tutkimaan sitten, kun palo on saatu sammutettua.